Supremo Tribunal Federal proíbe revista íntima considerada 'vexatória' em presídios

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a revista íntima considerada vexatória nos presídios é proibida. As provas obtidas através dessas revistas serão agora ilegais, conforme determinação dos 11 ministros do STF. A União e os estados terão dois anos para implementar mudanças, integrando equipamentos como scanners corporais e raios-X para substituir as revistas vexatórias. Em casos excepcionais, a revista íntima pode ocorrer com consentimento do visitante se houver suspeitas fundamentadas ou falhas na detecção de itens ilegais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!