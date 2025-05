Temporais causam mortes, prejuízos e transtornos no Grande Recife

Na zona sul do Recife, dois moradores foram eletrocutados ao entrar em contato com água acumulada durante temporais. As chuvas já acumularam 131 milímetros em 24 horas, volume esperado para todo o mês de maio. Devido às adversidades, prefeituras da região metropolitana, suspenderam atividades educacionais e serviços não essenciais, e recomendam evitar deslocamentos.



