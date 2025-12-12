Toninho Tornado analisa sua trajetória em A Fazenda 17 e relembra os dias de aliança com Dudu

Toninho Tornado foi eliminado na 12ª Roça de A Fazenda 17. O humorista caiu na berlinda após ser indicado por Dudu Camargo. Ele disputou a preferência do público com Duda e Mesquita, recebeu apenas 26,92% dos votos e deu adeus ao jogo. Na manhã desta sexta-feira (12), o ex-peão participou do Hoje em Dia para comentar sua trajetória no programa.





Toninho viu como foi a volta de Mesquita e Duda para a Sede. O humorista também assistiu como os peões articularam sua indicação para a Roça que acabou fazendo com que ele se despedisse de A Fazenda 17. Além disso, Toninho relembrou os dias de aliança com Dudu Camargo e viu pela primeira vez o que outros peões falaram dele pelas costas. Confira!

