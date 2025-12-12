Toninho Tornado analisa sua trajetória em A Fazenda 17 e relembra os dias de aliança com Dudu
Humorista foi eliminado na noite da última quinta-feira (11)
Toninho Tornado foi eliminado na 12ª Roça de A Fazenda 17. O humorista caiu na berlinda após ser indicado por Dudu Camargo. Ele disputou a preferência do público com Duda e Mesquita, recebeu apenas 26,92% dos votos e deu adeus ao jogo. Na manhã desta sexta-feira (12), o ex-peão participou do Hoje em Dia para comentar sua trajetória no programa.
