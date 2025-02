Torcedores do Sport e Santa Cruz são proibidos de frequentar estádios por cinco semanas após briga

Após confrontos violentos no Recife (PE) entre torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, torcedores dos dois clubes estão proibidos de frequentar estádios pernambucanos por cinco semanas. A briga ocorreu antes do Clássico das Multidões, no último sábado (1º). 14 pessoas foram detidas e quatro vítimas permanecem internadas em estado estável. O Santa Cruz condenou a violência e está em busca de soluções. Além disso, foi recomendada a implementação do cadastramento biométrico de torcedores para aumentar a segurança.