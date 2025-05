Três pessoas morrem após caminhonete capotar nos Lençóis Maranhenses

Três pessoas morreram em um acidente nos Lençóis Maranhenses. Duas das vítimas eram turistas franceses que estavam no Brasil para o casamento do filho. O motorista brasileiro também faleceu. A caminhonete, usada para transportar turistas, capotou e caiu em um lago após uma roda se soltar, causando perda de controle, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O veículo ficou parcialmente submerso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!