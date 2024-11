Truque das Coisas: Ticiane Pinheiro mostra linha de produção em fábrica de brinquedos

Uma fábrica com 70 anos de história produz diversos brinquedos no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. O desenvolvimento começa com um conceito e desenho pela equipe. Após aprovação, moldes são feitos para injeção das peças. A matéria-prima é preparada e reciclada em parte do processo. As peças são montadas manualmente na linha final antes da entrega ao consumidor.