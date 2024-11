Pedro Henrique Souza dos Santos Lopes, de 28 anos, natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão, foi encontrado morto em uma cachoeira localizada na Serra do Papagaio, em Aiuruoca (MG). Ele estava hospedado em um chalé próximo à região e saiu para visitar a famosa cachoeira do Fundão e não foi mais visto.