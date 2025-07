Turista morre depois de cair de altura de 50 metros na Chapada dos Veadeiros (GO)

O turista Gustavo Rodrigues morreu depois de cair de uma altura de 50 metros na Chapada dos Veadeiros, na cidade de Alto Paraíso (GO). Ele estava praticando highline, um esporte considerado arriscado que consiste em se equilibrar em uma corda entre dois pontos elevados. Os amigos tentaram socorrer Gustavo, mas quando o resgate chegou, ele já estava sem vida. Vai ser investigado se o turista estava com o cinto de segurança e se o equipamento estava devidamente posicionado.



