Veja as últimas informações sobre o acidente com a equipe de remo do RS; nove pessoas morreram

Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (20) matou nove pessoas, a maior parte da equipe de remo do Rio Grande do Sul. Uma carreta tombou sobre a van em que estavam as vítimas, em uma estrada do Paraná. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a um hospital de Joinville (SC). Em Guaratuba (PR), no local da tragédia, a repórter Isabela Corrêa traz as últimas informações.