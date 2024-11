Vídeo: polícia investiga ataque a vigilante em escola de Rondônia

A polícia procura um homem que atacou a tiros um vigilante de uma escola em Rondônia. Câmeras de segurança registraram o crime. O suspeito aparece caminhando com uma garrafa na mão e chama o vigia da escola para encher o recipiente com água. Quando o funcionário se aproxima do bebedouro, o homem saca uma arma e atira no vigia, que foi baleado nas costas e segue internado na UTI.