Violência contra entregadores cresce com avanço do comércio eletrônico no Brasil

O crescimento do comércio eletrônico e dos serviços de entrega durante a pandemia trouxe à tona um problema preocupante: o aumento da violência e discriminação contra entregadores. No Brasil, onde cerca de meio milhão de pessoas estão registradas como trabalhadores dessa categoria – número que pode ser ainda maior devido ao trabalho informal –, os casos de abuso têm se multiplicado.

Recentemente, incidentes graves foram registrados em várias cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, um policial penal disparou contra o pé do entregador Valério de Souza Jr., após uma discussão sobre subir ou não até o apartamento para entregar um pedido. A plataforma envolvida esclareceu que seus entregadores não são obrigados a subir aos apartamentos dos clientes.

Outro caso ocorreu em Fortaleza (CE), onde um cliente agrediu fisicamente um motoboy por conta da impossibilidade deste alterar o método de pagamento previamente escolhido pelo consumidor. O ataque resultou na hospitalização do trabalhador.

Essas situações refletem uma crescente falta de respeito enfrentada pelos profissionais das ruas. De acordo com dados coletados pela principal plataforma nacional desse serviço, quase 500 casos semelhantes ocorreram em apenas um ano – mais que o dobro registrado no período anterior –, principalmente nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.