Imagens mostram carro onde quatro jovens morreram em SC chegando à rodoviária Principal suspeita é que as vítimas tenham sido intoxicadas por monóxido de carbono

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novidades no caso dos jovens mortos em Balneário Camboriú (SC). Novas imagens de câmeras de segurança mostram a chegada do carro de luxo que levava as vítimas. A principal suspeita é que todos tenham sido intoxicados por monóxido de carbono.