Perda de peso, de movimentos e até da visão: pacientes relatam graves complicações da dengue

No Brasil, a dengue já causou mais de 1,6 milhão de casos e mais de 460 mortes, somente nos três primeiros meses de 2024. Normalmente, os sintomas da doença são febre, dor no corpo e mal-estar. Porém, o tipo mais perigoso da enfermidade pode trazer problemas gravíssimos. Foi o que aconteceu com as jovens estudantes Natacha e Isabella. Acompanhe na reportagem.