Violência no trânsito: Celso Zucatelli mostra o que é possível fazer para mudar essa realidade das ruas Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com mais mortes em decorrência de acidentes de trânsito no mundo

O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com mais mortes em decorrência de acidentes de trânsito no mundo. E um estudo revela que 90% das ocorrências são causadas pelo mau comportamento dos motoristas. Em meio a dados alarmantes, como diminuir esses números e fazer com que as pessoas adotem uma cultura de paz no trânsito? Veja a reportagem especial de Celso Zucatelli.