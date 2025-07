Alergias de inverno: como aliviar sintomas comuns Dr. Antônio Sproesser explica como lidar com rinite, asma e urticária no frio Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 11h06 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h07 ) twitter

Você e o Doutor: Saiba mais sobre as principais alergias de inverno

Durante o inverno, as alergias respiratórias e cutâneas, como rinite, asma e urticária do frio, tendem a se agravar devido às baixas temperaturas. O médico de família Dr. Antônio Sproesser fornece orientações essenciais para amenizar os sintomas dessas condições.

A rinite alérgica piora no inverno porque as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, aumentando a exposição a ácaros e poeira. Sintomas incluem espirros constantes, congestão nasal e irritação ocular. Para alívio, recomenda-se limpar a casa com pano úmido, realizar lavagem nasal com soro fisiológico e usar anti-histamínicos quando necessário.

A asma alérgica é exacerbada pelo ar frio que provoca estreitamento dos brônquios, dificultando a respiração. Prevenir crises envolve evitar o frio intenso, usar roupas adequadas e manter a medicação de controle. Vacinar-se contra a gripe antes do inverno também ajuda na prevenção.

A urticária do frio é uma reação cutânea ao frio caracterizada por coceira intensa e placas vermelhas na pele. O tratamento inclui anti-histamínicos e cremes hidratantes, além de manter o corpo aquecido.

Assista ao vídeo - Você e o Doutor: Saiba mais sobre as principais alergias de inverno

