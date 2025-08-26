Diabetes afeta milhões no Brasil, alerta Dr. Antônio Sproesser
Especialista explica tipos, sintomas e controle da doença
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A diabetes é uma condição que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. O Dr. Antônio Sproesser esclarece que existem dois tipos principais de diabetes: tipo 1, comum em crianças e adolescentes, onde anticorpos destroem a insulina causando sede intensa e perda de peso; e tipo 2, prevalente em adultos, caracterizado pela resistência à insulina resultando em fome exagerada e visão turva.
É essencial realizar um diagnóstico precoce por meio de exames de sangue para evitar complicações graves como doenças cardíacas e neuropatia diabética. Controlar a doença requer uma dieta balanceada e exercícios físicos regulares.
Para aqueles que não conseguem gerenciar seus níveis de glicose apenas com dieta e exercício, medicamentos orais ou insulina podem ser necessários. Tecnologias como a bomba de insulina oferecem controle contínuo da glicose e estão disponíveis pelo SUS, representando um avanço significativo no tratamento da diabetes no Brasil.
Perguntas e Respostas
Quantas pessoas no Brasil são afetadas pela diabetes?
Cerca de 20 milhões de brasileiros são afetados pela diabetes, segundo o Ministério da Saúde.
Quais são os tipos principais de diabetes?
Os dois tipos principais de diabetes são o tipo 1, comum em crianças e adolescentes, e o tipo 2, prevalente em adultos.
Por que é importante realizar um diagnóstico precoce da diabetes?
Realizar um diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações graves, como doenças cardíacas e neuropatia diabética.
Quais são os métodos de controle para a diabetes?
O controle da diabetes requer uma dieta balanceada e exercícios físicos regulares. Para aqueles que não conseguem gerenciar os níveis de glicose com essas medidas, podem ser necessários medicamentos orais ou insulina.
Assista ao vídeo - Você e o Doutor: Aprenda tudo sobre a diabetes, doença que atinge 20 milhões de brasileiros
Veja também
Existem dois tipos principais de diabetes: tipo 1, comumente encontrado em crianças e adolescentes, e tipo 2, prevalente em adultos
Você e o Doutor playlist
1/6
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!