Diabetes afeta milhões no Brasil, alerta Dr. Antônio Sproesser

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A diabetes afeta cerca de 20 milhões de brasileiros, com dois tipos principais: tipo 1 e tipo 2.

O tipo 1 é comum em crianças e adolescentes, enquanto o tipo 2 é mais prevalente em adultos.

O diagnóstico precoce e o controle da doença são essenciais para evitar complicações graves.

Medicamentos e tecnologia, como a bomba de insulina, estão disponíveis para ajudar no controle da glicose.

Você e o Doutor: Aprenda tudo sobre a diabetes, doença que atinge 20 milhões de brasileiros

A diabetes é uma condição que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. O Dr. Antônio Sproesser esclarece que existem dois tipos principais de diabetes: tipo 1, comum em crianças e adolescentes, onde anticorpos destroem a insulina causando sede intensa e perda de peso; e tipo 2, prevalente em adultos, caracterizado pela resistência à insulina resultando em fome exagerada e visão turva.

É essencial realizar um diagnóstico precoce por meio de exames de sangue para evitar complicações graves como doenças cardíacas e neuropatia diabética. Controlar a doença requer uma dieta balanceada e exercícios físicos regulares.

Para aqueles que não conseguem gerenciar seus níveis de glicose apenas com dieta e exercício, medicamentos orais ou insulina podem ser necessários. Tecnologias como a bomba de insulina oferecem controle contínuo da glicose e estão disponíveis pelo SUS, representando um avanço significativo no tratamento da diabetes no Brasil.

Perguntas e Respostas

Quantas pessoas no Brasil são afetadas pela diabetes?

‌



Cerca de 20 milhões de brasileiros são afetados pela diabetes, segundo o Ministério da Saúde.

Quais são os tipos principais de diabetes?

‌



Os dois tipos principais de diabetes são o tipo 1, comum em crianças e adolescentes, e o tipo 2, prevalente em adultos.

Por que é importante realizar um diagnóstico precoce da diabetes?

‌



Realizar um diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações graves, como doenças cardíacas e neuropatia diabética.

Quais são os métodos de controle para a diabetes?

O controle da diabetes requer uma dieta balanceada e exercícios físicos regulares. Para aqueles que não conseguem gerenciar os níveis de glicose com essas medidas, podem ser necessários medicamentos orais ou insulina.

Assista ao vídeo - Você e o Doutor: Aprenda tudo sobre a diabetes, doença que atinge 20 milhões de brasileiros

Existem dois tipos principais de diabetes: tipo 1, comumente encontrado em crianças e adolescentes, e tipo 2, prevalente em adultos

