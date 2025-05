Doenças que afetam a saúde feminina são discutidas no Você e o Doutor Programa aborda endometriose, síndrome do ovário policístico e miomas uterinos Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h24 ) twitter

Você e o Doutor: Veja quais são as principais doenças que atingem o bem-estar feminino

No quadro Você e o Doutor, foram discutidas condições que afetam a saúde feminina, como endometriose, síndrome do ovário policístico e miomas uterinos. A endometriose, que afeta milhões de brasileiras, ocorre quando o tecido similar ao endométrio cresce fora do útero, causando sintomas como cólicas intensas e problemas para engravidar. O tratamento pode envolver medicamentos ou cirurgia.

A síndrome do ovário policístico é marcada pela presença de cistos nos ovários e alterações hormonais, podendo levar a sintomas como irregularidade menstrual e ganho de peso. Já os miomas uterinos são tumores benignos que podem resultar em sangramento anormal e dor.

Para diagnosticar essas condições, geralmente são utilizados exames como ultrassom transvaginal e ressonância magnética. O tratamento depende da gravidade dos sintomas e do tipo de condição, podendo variar de medicamentos a procedimentos cirúrgicos.

