Dr. Sproesser fala tudo sobre doenças renais no Hoje em Dia desta terça (25)

Dr. Sproesser fala sobre problemas renais

O Hoje em Dia desta terça (25), exibirá o quadro Você e o Doutor com a participação, ao vivo, do médico Antônio Sproesser. Ele vai falar sobre as principais doenças que afetam os rins, que são órgãos muito importantes e que desempenham funções vitais no organismo.

Alguns problemas comuns, como a infecção urinária, podem causar complicações graves. O médico de família explicará quais são os fatores de risco, sintomas e como devemos tratar essas patologias.

As doenças renais são condições potencialmente graves, provocadas pela redução da eficiência das funções metabólicas dos rins, órgão vital para o organismo. Trata-se de problemas comuns que podem acontecer de forma crônica ou aguda, causando complicações severas.

