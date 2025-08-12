Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Hoje em dia

Entenda a importância das vitaminas para a saúde

Deficiências podem causar cegueira noturna, queda de cabelo e ossos fracos

Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Vitaminas são essenciais para a saúde, influenciando visão, metabolismo e formação de colágeno.
  • A deficiência de vitaminas pode causar cegueira noturna, queda de cabelo e fragilidade óssea.
  • Suplementação é recomendada para quem não consegue obter vitaminas suficientes pela alimentação.
  • A absorção de vitaminas diminui após os 50 anos, tornando a alimentação balanceada ainda mais crucial.

 

As vitaminas desempenham papéis essenciais no organismo, sendo fundamentais para a visão, metabolismo, formação de colágeno, absorção de cálcio e coagulação sanguínea. A falta desses nutrientes pode resultar em sintomas como perda de energia, cegueira noturna, fragilidade óssea e sangramento nas gengivas.

Para aqueles que não conseguem obter as vitaminas necessárias apenas pela alimentação, a suplementação é uma alternativa recomendada, sempre com orientação profissional. Após os 50 anos, a capacidade de absorção de vitaminas pode diminuir, tornando ainda mais importante uma alimentação balanceada e, em alguns casos, a suplementação.

As vitaminas são ingeridas por meio de alimentos e absorvidas pelo organismo, desempenhando funções que vão desde a proteção da pele até a manutenção da saúde dos ossos e do sistema imunológico.

Qual é a importância das vitaminas para o organismo?

As vitaminas são essenciais para a visão, metabolismo, formação de colágeno, absorção de cálcio e coagulação sanguínea.


Quais são os sintomas da deficiência de vitaminas?

A falta de vitaminas pode causar perda de energia, cegueira noturna, fragilidade óssea e sangramentos nas gengivas.

Como obter as vitaminas necessárias para a saúde?

As vitaminas podem ser obtidas através da alimentação, e em caso de dificuldade, a suplementação é uma alternativa recomendada, sempre com orientação profissional.


Por que a absorção de vitaminas é especialmente importante após os 50 anos?

Após os 50 anos, a capacidade de absorver vitaminas pode diminuir, tornando fundamental uma alimentação balanceada e, em alguns casos, a suplementação.

Veja também


Entre as principais estão a A (visão), B (metabolismo), C (formação de colágeno), D (absorção de cálcio) e K (coagulação sanguínea)

Você e o Doutor playlist

1/4

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.