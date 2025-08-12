Entenda a importância das vitaminas para a saúde Deficiências podem causar cegueira noturna, queda de cabelo e ossos fracos Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 11h51 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vitaminas são essenciais para a saúde, influenciando visão, metabolismo e formação de colágeno.

A deficiência de vitaminas pode causar cegueira noturna, queda de cabelo e fragilidade óssea.

Suplementação é recomendada para quem não consegue obter vitaminas suficientes pela alimentação.

A absorção de vitaminas diminui após os 50 anos, tornando a alimentação balanceada ainda mais crucial.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As vitaminas desempenham papéis essenciais no organismo, sendo fundamentais para a visão, metabolismo, formação de colágeno, absorção de cálcio e coagulação sanguínea. A falta desses nutrientes pode resultar em sintomas como perda de energia, cegueira noturna, fragilidade óssea e sangramento nas gengivas.

Para aqueles que não conseguem obter as vitaminas necessárias apenas pela alimentação, a suplementação é uma alternativa recomendada, sempre com orientação profissional. Após os 50 anos, a capacidade de absorção de vitaminas pode diminuir, tornando ainda mais importante uma alimentação balanceada e, em alguns casos, a suplementação.

As vitaminas são ingeridas por meio de alimentos e absorvidas pelo organismo, desempenhando funções que vão desde a proteção da pele até a manutenção da saúde dos ossos e do sistema imunológico.

Qual é a importância das vitaminas para o organismo?

As vitaminas são essenciais para a visão, metabolismo, formação de colágeno, absorção de cálcio e coagulação sanguínea.

‌



Quais são os sintomas da deficiência de vitaminas?

A falta de vitaminas pode causar perda de energia, cegueira noturna, fragilidade óssea e sangramentos nas gengivas.

Como obter as vitaminas necessárias para a saúde?

As vitaminas podem ser obtidas através da alimentação, e em caso de dificuldade, a suplementação é uma alternativa recomendada, sempre com orientação profissional.

‌



Por que a absorção de vitaminas é especialmente importante após os 50 anos?

Após os 50 anos, a capacidade de absorver vitaminas pode diminuir, tornando fundamental uma alimentação balanceada e, em alguns casos, a suplementação.

Veja também

‌



Entre as principais estão a A (visão), B (metabolismo), C (formação de colágeno), D (absorção de cálcio) e K (coagulação sanguínea)

Você e o Doutor playlist 1 / 4 Modo teatro Reproduzindo Você e o Doutor: Entenda a importância das vitaminas e os problemas causados pela falta delas Você e o Doutor: Aprenda mais sobre o colesterol, que ameaça 40% dos brasileiros Você e o Doutor: Saiba como a gordura abdominal é formada no nosso corpo Você e o Doutor: Antonio Sproesser tira dúvidas sobre doença de Parkinson

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!