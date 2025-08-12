Entenda a importância das vitaminas para a saúde
Deficiências podem causar cegueira noturna, queda de cabelo e ossos fracos
As vitaminas desempenham papéis essenciais no organismo, sendo fundamentais para a visão, metabolismo, formação de colágeno, absorção de cálcio e coagulação sanguínea. A falta desses nutrientes pode resultar em sintomas como perda de energia, cegueira noturna, fragilidade óssea e sangramento nas gengivas.
Para aqueles que não conseguem obter as vitaminas necessárias apenas pela alimentação, a suplementação é uma alternativa recomendada, sempre com orientação profissional. Após os 50 anos, a capacidade de absorção de vitaminas pode diminuir, tornando ainda mais importante uma alimentação balanceada e, em alguns casos, a suplementação.
As vitaminas são ingeridas por meio de alimentos e absorvidas pelo organismo, desempenhando funções que vão desde a proteção da pele até a manutenção da saúde dos ossos e do sistema imunológico.
Qual é a importância das vitaminas para o organismo?
As vitaminas são essenciais para a visão, metabolismo, formação de colágeno, absorção de cálcio e coagulação sanguínea.
Quais são os sintomas da deficiência de vitaminas?
A falta de vitaminas pode causar perda de energia, cegueira noturna, fragilidade óssea e sangramentos nas gengivas.
Como obter as vitaminas necessárias para a saúde?
As vitaminas podem ser obtidas através da alimentação, e em caso de dificuldade, a suplementação é uma alternativa recomendada, sempre com orientação profissional.
Por que a absorção de vitaminas é especialmente importante após os 50 anos?
Após os 50 anos, a capacidade de absorver vitaminas pode diminuir, tornando fundamental uma alimentação balanceada e, em alguns casos, a suplementação.
Entre as principais estão a A (visão), B (metabolismo), C (formação de colágeno), D (absorção de cálcio) e K (coagulação sanguínea)
