Gordura Abdominal: riscos e tratamentos segundo especialista Dr. Antônio Sproesser explica causas, diagnósticos e soluções para gordura abdominal Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 11h20 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h20 )

Você e o Doutor: Saiba como a gordura abdominal é formada no nosso corpo

No quadro “Você e o Doutor”, o médico de família Dr. Antônio Sproesser abordou a gordura abdominal, destacando suas causas e riscos à saúde. Essa gordura resulta do excesso de calorias armazenadas no abdômen, agravada por fatores como hereditariedade, alterações hormonais e estilo de vida. Homens tendem a acumular gordura na região abdominal, enquanto mulheres a acumulam no quadril.

O aumento dessa gordura está associado a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensão. Para diagnóstico, métodos como DEXA e bioimpedância são eficazes, além da simples medição da circunferência abdominal. O tratamento envolve mudanças alimentares, prática regular de exercícios e, em casos mais graves, cirurgia bariátrica.

