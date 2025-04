Hérnia: veja os sintomas, causas e tratamentos Compreenda como as hérnias afetam a saúde e conheça opções de tratamento eficazes Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 12h15 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h15 ) twitter

Você e o Doutor: Entenda o que é a hérnia e como ela afeta o nosso organismo

As hérnias afetam milhões de pessoas no Brasil e no mundo, com cerca de um quarto dos brasileiros sofrendo de algum tipo de hérnia abdominal. Este problema pode levar a intervenções cirúrgicas frequentes devido ao enfraquecimento das paredes abdominais que permite que partes do intestino se projetem para fora.

Dr. Antonio Sproesser esclareceu que existem diferentes tipos de hérnias no sistema gastrointestinal, como as hérnias de hiato, epigástrica, umbilical e inguinal. A hérnia de hiato é comum e difícil de diagnosticar por ser interna, causando azia e desconforto digestivo. Outras hérnias podem surgir repentinamente com sintomas como dor local e inchaço.

Fatores como predisposição genética, envelhecimento, sedentarismo e obesidade aumentam o risco de desenvolver hérnias. Para preveni-las, recomenda-se manter um estilo de vida saudável com atividade física regular e alimentação balanceada. Em casos mais graves ou sintomáticos, a cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia é um tratamento eficaz.

