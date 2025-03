No quadro ‘Você e o Doutor’ desta terça (1º), Antônio Sproesser fala sobre as causas das hérnias O médico de família estará ao vivo no palco do Hoje em Dia para explicar os sintomas e tratamentos para o problema

Você e o Doutor|Do R7 31/03/2025 - 18h58 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h58 )

