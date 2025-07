Problemas urinários: causas, sintomas e tratamentos Entenda mais sobre a incontinência urinária, infecções e cálculos renais Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h25 ) twitter

Você e o Doutor: Veja o que você precisa saber sobre os principais problemas do sistema urinário

O médico de família Dr. Antônio Sproesser participou do programa Hoje em Dia para discutir questões relacionadas à saúde urinária. Ele explicou sobre a incontinência urinária, comum em homens e mulheres, especialmente entre idosos e pessoas obesas. O tratamento pode incluir exercícios de Kegel e medicamentos para fortalecer a musculatura pélvica.

Dr. Sproesser também abordou as causas e a prevenção da infecção urinária, ressaltando a importância da higiene íntima adequada e do consumo regular de líquidos para evitar o problema. As infecções são causadas por bactérias que podem afetar diferentes partes do sistema urinário.

Por fim, ele falou sobre cálculos renais, que se formam a partir de cristais na urina. O tratamento varia desde litotripsia até intervenções cirúrgicas para remoção das pedras maiores. Manter uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis é essencial para prevenir esses problemas urinários.

Assista ao vídeo - Você e o Doutor: Veja o que você precisa saber sobre os principais problemas do sistema urinário

