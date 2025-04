Saúde do coração é o tema do quadro ‘Você e o Doutor’ desta terça (8) no Hoje em Dia O médico Antônio Sproesser participa ao vivo da atração e explica quais são as principais doenças que afetam esse órgão tão vital; saiba mais

Você e o Doutor|Do R7 07/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share