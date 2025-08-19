Você e o Doutor: Veja como prevenir e tratar dores musculares, câimbras e torcicolo
Distensão muscular, câimbras e torcicolo afetam maioria dos brasileiros
Seis em cada dez brasileiros sofrem com dores musculares trimestralmente, como distensões, torcicolo e câimbras. A distensão ocorre quando fibras musculares se esticam ou rompem, provocando dor e inchaço; repouso, compressas frias e medicamentos são indicados para recuperação.
Câimbras são contrações involuntárias prevenidas por alongamento diário, hidratação e dieta rica em potássio e magnésio. O torcicolo envolve contrações intensas nos músculos do pescoço, limitando movimentos; tratamento inclui repouso, aplicação de calor ou frio e analgésicos.
Para evitar problemas musculares, especialistas recomendam alongamento regular, alimentação equilibrada e orientação profissional em atividades físicas.
Doutor Antônio Sproesser explica causas, prevenção e tratamentos para distensão muscular, câimbras e torcicolo
