Você e o Doutor: Veja como prevenir e tratar dores musculares, câimbras e torcicolo

Distensão muscular, câimbras e torcicolo afetam maioria dos brasileiros

  • Seis em cada dez brasileiros sofrem com dores musculares trimestralmente, como distensões, torcicolo e cãibras.
  • A distensão muscular é causada por fibras que se esticam ou rompem, necessitando de repouso e compressas frias para recuperação.
  • Cãibras podem ser prevenidas com alongamento, hidratação e dieta rica em potássio e magnésio.
  • Para evitar dores musculares, é recomendado o alongamento regular e uma alimentação equilibrada.

 

Seis em cada dez brasileiros sofrem com dores musculares trimestralmente, como distensões, torcicolo e câimbras. A distensão ocorre quando fibras musculares se esticam ou rompem, provocando dor e inchaço; repouso, compressas frias e medicamentos são indicados para recuperação.

Câimbras são contrações involuntárias prevenidas por alongamento diário, hidratação e dieta rica em potássio e magnésio. O torcicolo envolve contrações intensas nos músculos do pescoço, limitando movimentos; tratamento inclui repouso, aplicação de calor ou frio e analgésicos.

Para evitar problemas musculares, especialistas recomendam alongamento regular, alimentação equilibrada e orientação profissional em atividades físicas.

Doutor Antônio Sproesser explica causas, prevenção e tratamentos para distensão muscular, câimbras e torcicolo

