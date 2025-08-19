Você e o Doutor: Veja como prevenir e tratar dores musculares, câimbras e torcicolo Distensão muscular, câimbras e torcicolo afetam maioria dos brasileiros Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h34 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Seis em cada dez brasileiros sofrem com dores musculares trimestralmente, como distensões, torcicolo e cãibras.

A distensão muscular é causada por fibras que se esticam ou rompem, necessitando de repouso e compressas frias para recuperação.

Cãibras podem ser prevenidas com alongamento, hidratação e dieta rica em potássio e magnésio.

Para evitar dores musculares, é recomendado o alongamento regular e uma alimentação equilibrada.

Seis em cada dez brasileiros sofrem com dores musculares trimestralmente, como distensões, torcicolo e câimbras. A distensão ocorre quando fibras musculares se esticam ou rompem, provocando dor e inchaço; repouso, compressas frias e medicamentos são indicados para recuperação.

Câimbras são contrações involuntárias prevenidas por alongamento diário, hidratação e dieta rica em potássio e magnésio. O torcicolo envolve contrações intensas nos músculos do pescoço, limitando movimentos; tratamento inclui repouso, aplicação de calor ou frio e analgésicos.

Para evitar problemas musculares, especialistas recomendam alongamento regular, alimentação equilibrada e orientação profissional em atividades físicas.

Doutor Antônio Sproesser explica causas, prevenção e tratamentos para distensão muscular, câimbras e torcicolo

