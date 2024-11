Zucatelli encanta a web com sua versão ‘pai de pet’ ao lado de Banana Nanica O apresentador explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar um vídeo com sua cachorrinha Hoje em Dia|Do R7 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

Banana Nanica esbanja fofura ao lado de Zucatelli na web Reprodução/Instagram

O apresentador do Hoje em Dia e autor do blog Pai de Cachorro, Celso Zucatelli, compartilhou nas redes sociais mais um momento de pura cumplicidade e diversão com a cachorrinha Banana Nanica.

Na postagem de poucos segundos, Zucatelli se grava em um momento descontraído fazendo a barba e, logo em seguida, mostra o pet em seus pés fazendo companhia.

Os fãs logo se derreteram e deixaram comentários: “Que amor”, disse uma. Outra observou como Banana Nanica está bonita e recuperada, já que ao chegar na família precisou receber cuidados especiais: “Ela está linda. Nada como carinho e amor para curar”.

Teve internauta que logo se identificou: “Aqui também acontece”. E ainda rolou uma brincadeira de um seguidor: “Seu tapete está diferente”.

Confira o post:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD.





