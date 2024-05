Zucatelli entra na trend da patinha com seus pets e agita web: ‘Rindo alto com vocês’ Em vídeo ao lado da esposa e dos filhos de quatro patas, o apresentador do Hoje em Dia diverte o público; descubra a reação dos peludos!

Celso Zucatelli anima seguidores em uma rede social após fazer uma trend com seus pets (Reprodução/Instagram)

Entrando na onda dos internautas, o apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, gravou um vídeo ao lado de sua esposa, Ana Zucatelli, e com todos seus filhos de quatro patas. Apaixonado por pets, Zuca decidiu reproduzir a trend em que o casal une as mãos entre si e aguarda para ver a reação do animal.

Famosos na web, os pets Paçoca, Mandioca, Café e Hambúrguer entraram na brincadeira! Mas quem se divertiu mesmo foi o casal com a reação de cada um dos peludos. De todos eles, somente o Hambúrguer cumpriu com o esperado da brincadeira, e toda vez que o casal dava a mão um para o outro, ele também colocava a patinha.

Nos comentários, os fãs se animaram com a fofura dos pets. “Rindo alto com vocês”, comentou uma seguidora que se divertiu com o vídeo. “Que fofinho, vou fazer com os meus”, escreveu outra internauta, que se inspirou no vídeo do apresentador.

Veja a postagem:

