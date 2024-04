Zucatelli faz passeio de bicicleta inusitado e diverte internautas

Alto contraste

Zucatelli compartilha suas brincadeiras com os filhos de quatro patas nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

O apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, adora fazer brincadeiras nas redes sociais e sempre diverte seus seguidores. Além disso, ele se mostra preocupado com a saúde e sempre incentiva a prática de atividades físicas.

Muito criativo, o jornalista uniu as duas coisas e fez uma brincadeira divertida levando seus filhos de quatro patas para um passeio de bicicleta. No primeiro vídeo, postado no Instagram do Café, ele iniciou o passeio levando o pequeno na garupa. "Bora passear de bike com o papai", escreveu na legenda. Confira a postagem:

O apresentador avisou que continuaria no Instagram da Mandioca. "Segundo percurso do dia! Se leva um, tem que levar o outro. Pai de cachorro sofre", brincou Zuca. Confira:

Para finalizar, foi a vez do Hambúrguer aproveitar a carona do pai! Veja:

Quem resiste a tanta fofura? "Você é 10", comentou uma fã. "É isso mesmo! Direitos iguais", incentivou outra.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.