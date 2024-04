Zucatelli prepara festa especial para comemorar os 13 anos do Paçoca Apresentador do Hoje em Dia compartilhou com os seguidores parte da celebração; confira!

Viva o Paçoca! O filho de quatro patas do apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, completou treze anos e ganhou uma comemoração especial, com direito a balão personalizado e um animado Parabéns a Você.

"Primeiros vídeos do aniversário de 13 anos do @pacocadog aqui em casa neste domingo. O melhor é que ele participa da cantoria! Quando a Ana [Zucatelli, esposa do apresentador] chegar do ensaio, tem mais! Olha o balão que ela comprou para o cara! Viva, garotão! A gente te ama demais!", escreveu o apresentador na legenda.

Os seguidores não aguentaram tanta fofura e encheram o cãozinho de elogios. Cacau Colucci, modelo e amante de pets também comentou na publicação: "Parabéns, Paçoquinha".

Teve quem aproveitou para trocar ideias: "Mesma idade da Duda! Ele tá rabugento? A Duda tá!", comentou uma fã.

A atriz e apresentadora Nany People ficou surpresa com a idade do Paçoca: "13 anos já!!! Parabéns, Príncipe", escreveu nos comentários.

Confira a publicação:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10 horas, na RECORD.