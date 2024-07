‘Acordando aos 50 depois da calistenia’, Rodrigo Faro diverte a web

Hora do Faro |Do R7

Rodrigo Faro é o apresentador da Hora do Faro RECORD/Antônio Chahestian

Já pensou como deve ser a rotina de um apresentador de TV? Depois de tantas idas e vindas aos estúdios do Hora do Faro, o público se pergunta como sobra tempo para Rodrigo Faro praticar exercícios? Com o bom humor característico, Rodrigo Faro fez uma postagem brincando que não aguenta andar após realizar calistenia, exercício onde é usado “apenas” a força do corpo.

Os fãs foram à loucura com a postagem, com diversos elogios para o apresentador. “Eu amo esse jeito moleque, nunca cresça”, comentou uma fã. “Melhor apresentador do mundo”, completou outro.

Entre os comentários, também não faltaram elogios a Rodrigo. “Você não tem 50 anos nem aqui, nem lá na China”, brincou um seguidor. Ainda fizeram comentários sobre o exercício: “Não é só com 50, amigo! Eu com 44 acordo parecendo que fui atropelado por um caminhão”, concluiu outro internauta.

Confira a publicação:

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.