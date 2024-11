Babi Muniz participa do quadro ‘A Fazenda - Última Chance’ neste domingo (24) Ticiane Pinheiro e a mãe Helô também agitam todas com os sucessos do Bonde do Tigrão no palco do Hora do Faro A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 22/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Babi Muniz é a nona eliminada de A Fazenda 16 Antonio Chahestian/RECORD

No Hora do Faro do próximo domingo (24), Rodrigo Faro vai receber Babi Muniz, a eliminada da vez de A Fazenda 16. A ex-panicat vai encarar o jogo aqui do lado de fora por meio das perguntas espinhosas dos jornalistas.

E o apresentador também vai invadir a sede com mais uma dinâmica premiada: os peões terão que classificar uns aos outros definindo as frases de uma “mini bio” que cada participante deveria usar na sua rede social. O fogo no feno é certeiro!

E no desafio Túnel do Tempo, o programa vai apresentar uma história emocionante e cheia de surpresas. Dona Laurinha, de 77 anos, superou um AVC, começou a dançar balé aos 61 e agora terá a chance de realizar o sonho de se apresentar para todo o Brasil. Sem saber que está no programa, ela acredita que veio gravar um documentário sobre mulheres inspiradoras, mas será surpreendida com um dia inesquecível.

Com algumas dicas e a ajuda da apresentadora Ticiane Pinheiro e de sua mãe Helô Pinheiro, Laurinha vai tentar adivinhar quais são os artistas que marcaram época na música e que vão se apresentar no palco da atração.

‌



Como não lembrar dos sucessos do Bonde do Tigrão? Eles e outros cantores vão colocar toda a galera para cantar aqueles hits que marcaram gerações. Para fechar com chave de ouro, Dona Laurinha ainda receberá uma mensagem especial de sua grande inspiração, a bailarina Ana Botafogo.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

‘A palhaçada não acabou’: confira as reações após o retorno de Sacha Bali e Albert Bressan da Roça:

Publicidade 1 / 22 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais uma Roça foi concluída com sucesso em A Fazenda 16! Na disputa pela preferência do público com Sacha Bali e Albert Bressan, Babi Muniz se deu mal e deixou o reality rural. A peãozada não cansa de pedir "respostas" aos fãs do programa e, quando recebem, colocam o carão para jogo. Dessa vez, não foi diferente; se liga nas reações com a volta dos roceiros salvos