Fernando Presto encara os desafios do quadro 'A Fazenda - Última Chance' neste domingo (1º) E ainda: Fernando & Sorocaba e Pocah agitam a plateia com muita música e animação no palco do Hora do Faro A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 29/11/2024 - 12h15 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h15 )

Fernando Presto é o décimo eliminado de A Fazenda 16 Antonio Chahestian/RECORD

No próximo domingo (1º), o Hora do Faro promete fortes emoções. No quadro ‘A Fazenda - Última Chance’, Fernando Presto, o décimo peão eliminado do reality rural, será desafiado a responder perguntas na sabatina com Chico Barney, Keila Jimenez, Ju Nogueira, Luigi Civalli e Márcia Fu, que vão explorar sua trajetória no programa e as decisões tomadas por ele durante o confinamento.

O programa também vai contar a história de Pâmela e Jéssica, duas garis de Salvador, na Bahia, que conquistaram a internet com seus vídeos cheios de dança e alegria, ganhando o coração dos internautas e até chamando a atenção de Ivete Sangalo. Apesar da fama nas redes sociais, elas ainda enfrentam dificuldades financeiras para ajudar suas famílias.

No Hora do Faro, as jovens terão a chance de mudar essa realidade. Para isso, enfrentarão desafios no palco para ganhar um prêmio em dinheiro. Contando com a ajuda de Fernando & Sorocaba e Pocah, elas terão que acertar quem são as personalidades que marcaram época no quadro Túnel do Tempo, que estará repleto de momentos musicais e culturais que prometem muita animação.

Outro momento emocionante será o desafio de adivinhar a idade de uma senhora centenária com histórias fascinantes. Para ajudar nessa missão, Fiduma & Jeca se juntam à brincadeira, garantindo boas risadas.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

share Ao enfrentar uma Roça com Luana Targinno e Juninho Bill, Fernando Presto se deu mal e voltou para a cidade grande. Com isso, o G4 acumulou mais uma estratégia bem-sucedida em A Fazenda 16 e desagradou seus rivais. Como já é de costume, os peões tiveram as mais diferentes reações com o retorno dos roceiros salvos; confira o que rolou na madrugada desta sexta (29)