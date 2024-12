Flora Cruz encara sabatina do quadro ‘A Fazenda - Última Chance’ neste domingo (8) Renata Alves, Latino, Melody e dupla Munhoz & Mariano ajudam motorista de ônibus a realizar sonho no palco do Hora do Faro A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 06/12/2024 - 13h16 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flora Cruz é a décima primeira eliminada de A Fazenda 16 Antonio Chahestian/RECORD

O Hora do Faro deste domingo (8), recebe a eliminada de A Fazenda, Flora Cruz, que deixou a competição na noite de quinta (5). Direto de Itapecerica, ela encarou o jogo aqui do lado de fora e passou pela sabatina dos jornalistas e influencers Chico Barney, Luigi Civalli, Ju Nogueira, Marcia Fu e Keila Jimenez. Além disso, ainda vai rolar mais uma invasão na Fazenda com uma dinâmica premiada, cheia de faíscas!

A dupla Munhoz & Mariano marca presença no palco do programa cantando seus hits do sertanejo para embalar a galera. Outro destaque é a história da baiana Edna, de 47 anos, uma motorista de ônibus que faz sucesso em Belo Horizonte pela alegria que transmite aos passageiros. É tanto carisma que ela costuma ficar amiga de quem frequenta a sua linha e até conheceu o atual companheiro durante uma de suas viagens.

Embora trabalhe na capital mineira, Edna tem um sonho: morar na Bahia para ficar perto da mãe, pai e avó, que são idosos. Após o repórter da atração, Humberto Ascencio, convidá-la para contar a sua história no palco, Faro irá recebê-la e anunciar que ela vai participar do desafio Túnel do Tempo, onde poderá ganhar um valor em dinheiro para finalmente voltar a viver perto da família. E quem vai ajudá-la a descobrir os artistas que marcaram época no cenário musical é a jornalista Renata Alves, os cantores Latino e Melody, e claro, a dupla Munhoz & Mariano.

Dentre as surpresas que acontecerão no palco, Edna descobrirá que vai realizar o sonho da mudança dos seus móveis para a Bahia. E mais: ela será pedida em casamento pelo parceiro Nelson, com quem está junto há 15 anos. É emoção na certa!

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

Veja a retrospectiva de Flora em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 19 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O jogo chegou ao fim para Flora Cruz em A Fazenda 16, mas a designer deixou sua marca no programa da RECORD. Ao longo da temporada, ela nunca fez questão de esconder seus sentimentos. Sempre muito alegre, cantava com frequência as músicas do pai, Arlindo Cruz. Apesar da boa energia, nunca fugiu de uma briga e quando era preciso, 'hablava' mesmo. Nesta quinta-feira (5), as portas do reality se fecharam para Flora, após perder a preferência do público em uma Roça contra Gui e Sidney