Gizelly Bicalho participa do quadro ‘A Fazenda - Última Chance’ no Hora do Faro deste domingo (17) E ainda, a dupla Guilherme e Santiago e os grupos Twister e Psirico cantam seus sucessos no palco A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 15/11/2024 - 15h37 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gizelly Bicalho é a oitava eliminada de A Fazenda 16 Edu Moraes/RECORD

No próximo domingo (17), o Hora do Faro vem com mais uma edição inédita do quadro A Fazenda – Última Chance, onde Gizelly Bicalho, a oitava eliminada de A Fazenda, será recebida por Chico Barney, Keila Jimenez, Ju Nogueira, Luigi Civalli e Marcia Fu para uma conversa franca. Muito emocionada, a ex-participante promete contar tudo sobre sua experiência dentro da sede.

Faro também vai invadir o reality com uma dinâmica temática que levará o mundo das histórias infantis para dentro da sede.

O programa também vai mostrar a emocionante história do grupo de dança ‘Mulekas de Ouro’, de Salvador, Bahia. Esse projeto foi criado por Jandira Berenguer em 1998, quando ela tinha 56 anos e enfrentava uma fase difícil após a perda de um filho autista. Ela se inspirou ao ver o grupo ‘Mulekada’ no programa do Raul Gil e decidiu montar uma equipe de dança para encontrar alegria novamente.

Sem saber que estão participando do Hora do Faro, as dançarinas acham que estão gravando um vídeo para o portal R7, mas o repórter Humberto Ascencio vai surpreendê-las, convidando-as a ir até São Paulo para dançar no palco da Record com a música ‘Chama Ela’, da cantora Lexa.

‌



No estúdio do programa, elas vão descobrir que são as grandes estrelas e se apresentarão no palco, ganhando seu primeiro cachê na televisão. Além disso, participarão do desafio Túnel do Tempo, para tentar adivinhar quais são os artistas de épocas passadas com a ajuda de convidados como Rico Melquiades, Lexa e Wenny, irmã da cantora.

E cantando seus hits no palco, tem a dupla Guilherme e Santiago e os grupos Twister e Psirico.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, na RECORD, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

‘O show tem que continuar’: veja a reação dos peões com a eliminação de Gizelly Bicalho em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A competição não para de afunilar em A Fazenda 16. Toda semana, uma eliminação abala as estruturas da sede e, dessa vez, Gizelly Bicalho voltou para a cidade grande. Na disputa com Flora Cruz e Vanessa Carvalho, a advogada perdeu a preferência do público e deu adeus ao sonho rural. Já as peoas salvas, votaram com tudo para o jogo e as reações da peãozada foram daquele jeito; se liga