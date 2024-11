Julia Simoura encara perguntas afiadas no quadro ‘A Fazenda – Última Chance’ No Hora do Faro deste domingo (27), o cantor Dudu Nobre é o convidado especial no ‘Cadê Minha Casa?’; confira os destaques da atração! A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 25/10/2024 - 16h55 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O apresentador recebe a ex-peoa Julia Simoura na Hora do Faro deste domingo (27) Antonio Chahestian/RECORD

O Hora do Faro deste domingo (27) terá a participação de Julia Simoura, a quinta eliminada de A Fazenda 16, que enfrentará as perguntas afiadas dos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez, Luigi Civalli e Ju Nogueira. Além disso, Rodrigo Faro vai propor uma nova dinâmica aos peões da sede, que terão que classificar o jogo de seus colegas de confinamento.

Ainda no programa, mais uma edição inédita do quadro Cadê Minha Casa?. Desta vez, o apresentador realizará o sonho de Claudia, de 50 anos, que perdeu todos os seus pertences após três enchentes. Atualmente, ela mora apenas com sua mãe, Creuza, em um apartamento improvisado, onde faltam móveis essenciais, como armários e camas.

Para a surpresa acontecer, Claudia será retirada do local sob a desculpa de que ganhará um dia de beleza em um salão renomado, enquanto a reforma acontece. Quando ela voltar, vai se deparar com uma família diferente morando em sua casa e aí se perguntará: “Cadê minha casa?”. Ao final, Rodrigo Faro revelará a surpresa e Claudia ainda será presenteada com um show particular do sambista Dudu Nobre, de quem é muito fã.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, na RECORD, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

Relembre a trajetória de Julia Simoura em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Julia Simoura levou A Fazenda 16 com seriedade e jogou do início ao fim de sua passagem! Ela foi bicampeã em Provas do Fazendeiro, participou de um Grupão, se divertiu e deixou sua marca no reality. Relembre a trajetória da atriz!