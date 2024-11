Gizelly mente e não fatura prêmio total em dinâmica | Última Chance

Gizelly teve a chance de levar uma graninha extra para casa, caso respondesse todas as perguntas feitas pelos jornalistas com veracidade. A ex-peoa passou por um detector de mentiras para garantir que não estaria escondendo a verdade. Ela foi questionada sobre sua forma de atingir os adversários, sobre sua lesão no ombro e de qual seria seu papel no enredo do jogo. A advogada foi as lágrimas ao pensar que só cometeu erros no reality. Porém, quando foi questionada se teria sido soberba no jogo, foi detectado que a ex-peoa mentiu, e por isso ela não faturaria o valor total da atividade. No final, Gizelly ganhou R$ 16 mil.