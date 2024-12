Peões garantem um grana extra ao final da Balada do Faro | Última Chance

Além de curtirem uma festa e alguns drinques, os peões tiveram a chance de ganhar um prêmio em dinheiro. Os participantes que receberam mais de uma bebida tiveram que passar alguma delas para quem não tinha recebedio nenhuma. No final da balada, os moradores de Itapecerica da Serra tiveram que pagar a conta e receberam as comandas. Eles seguiram as instruções dadas e muitos garantiram uma grana extra. Rodrio Faro ainda se despediu de Fernando e quis saber quais são os planos do ex-peão para o futuro.