Zé Love coloca fogo no feno no quadro 'A Fazenda - Última Chance' deste domingo (10) O Hora do Faro também conta com um emocionante episódio do quadro 'Roda da Vida', com Adriana Bombom, Eliezer, Jesus Luz e Naiara Azevedo A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 08/11/2024 - 16h37 (Atualizado em 08/11/2024 - 16h37 )

O apresentador recebe o ex-peão Zé Love na Hora do Faro deste domingo (10) Antonio Chahestian/RECORD

Neste domingo (10), no Hora do Faro, é a vez do ex-jogador e ex-peão Zé Love encarar as perguntas afiadas dos jornalistas, em mais um episódio de A Fazenda – Última Chance. O sétimo eliminado do reality rural vai entender e ver a repercussão do seu jogo aqui do lado de fora. Faro ainda invade A Fazenda e os peões vão encarar mais uma dinâmica premiada que vai balançar os ânimos da sede. Imperdível!

O programa também vai apresentar um inédito Roda da Vida. Dessa vez, o público vai se inspirar com a história de Luzimar Silva, de 43 anos, mais conhecida como Luz. Ela nasceu em uma família humilde, em João Pessoa (PB), mas foi criada em Olinda (PE). Como seus pais perderam o primeiro filho homem, Luz foi criada como se fosse um menino.

Ela tinha os cabelos curtos, se vestia com roupas masculinas e executava trabalhos como capinar, colher comida e castrar os porcos que o pai criava. Quando Luz completou dez anos, seu pai foi internado com esquizofrenia e ela teve que sustentar a família sozinha com o que produziam na roça. Luz pegava a comida que os comerciantes jogavam fora para dar aos porcos, ao mesmo tempo, em que alimentava a família. Ela também vendia os produtos recicláveis que achava na rua e ganhou o apelido de ‘Cata Lixo’ na escola, onde sofreu bullying.

A jovem passou a vender vários produtos, como picolé, cerveja e até adubo, e foi somente aos 14 anos que ela passou a se vestir como uma mulher. Ao longo dos anos, teve várias profissões até que seu marido adoeceu e ela precisou ganhar mais com a atual função, que fez girar a sua Roda da Vida.

Esse é o desafio que os convidados Adriana Bombom, Eliezer, Jesus Luz e Naiara Azevedo vão encarar no palco. A história da Luz será contada por amigos e familiares para que os artistas tentem descobrir qual é a profissão que mudou a sua realidade. É emoção na certa.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, na RECORD, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

Relembre a trajetória de Zé Love em A Fazenda 16:

