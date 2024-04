Amado Batista emociona fãs com show exclusivo no Hora do Faro deste domingo (4) No palco, Faro e convidados ajudam assistente de pedreiro a realizar o sonho de virar modelo

Amado Batista surpreende dois fãs de carteirinha com show exclusivo

No Hora do Faro deste domingo (4), Rodrigo Faro vai surpreender e presentear dois fãs de carteirinha do cantor Amado Batista: Irene Albuquerque, de 81 anos, que mora em Goiânia (GO), e Juliano Santana, de 8 anos, que vive em Campinas (SP). Dona Irene é frequentadora assídua dos bailes da terceira idade e viralizou na internet com um vídeo dançando forró. Já o pequeno Juliano, além de conhecer todas as músicas do Amado, costuma cantar nos eventos da cidade.

Os dois personagens virão a São Paulo acreditando que vão gravar uma matéria para o site R7.com, mas, na verdade, participarão de algumas brincadeiras conduzidas pelo Faro e, sem imaginar, serão surpreendidos pelo maior ídolo deles. Após a revelação, Irene e Juliano vão encarar um game de gerações com a ajuda de Natália Deodato e Bruno Tálamo. Eles terão que adivinhar quais famosos estão escondidos em uma caixa: o ilusionista Mister M e a dupla de palhaços Patati Patatá. E a dupla de fãs vai assistir de pertinho ao show exclusivo de Amado Batista.

Na sequência, o programa vai contar a história da Ister, uma jovem de 24 anos que trabalha como assistente de pedreiro no interior de Minas Gerais e possui um sonho desde criança: ser modelo profissional. Faro convoca o cantor Pablo, a influencer Lumena, a apresentadora Jakelyne Oliveira e a cantora Marília Tavares para ajudarem a Ister a conquistar um super prêmio e ainda ter a chance de desfilar pela primeira vez na TV.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, às 16h, na tela da RECORD. Tem apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.