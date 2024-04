Hora do Faro |Do R7

Arthur Aguiar avalia talentos na nova temporada do Pronto Pra Fama do Hora do Faro Cantor e ator estará ao lado da dupla Diego & Victor Hugo no programa deste domingo (28); veja outros destaques!

Neste domingo (28), o Hora do Faro estreia uma nova temporada do quadro Pronto Pra Fama. Rodrigo Faro reúne no palco o cantor Arthur Aguiar e a dupla Diego & Victor Hugo para avaliar as apresentações dos novos talentos musicais. Três cantores anônimos vão ter que provar que além do dom de cantar, eles também dominam outros quesitos importantes do mundo artístico.

Os participantes Gi Braz, Herculles e Zé Victor vão ganhar dicas de especialistas renomados como: Blener Maycom (produtor musical) e Paola Crosara (preparação de palco), além de ter o visual transformado por Gabi Barbosa (stylist) e Douglas Garcia (cabeleireiro). E depois das apresentações, Faro mostra qual desses talentos está mais Pronto Pra Fama.

O programa também mostra a emocionante a história de Mateus, o jovem de Macapá, que fez uma boa ação ao salvar a vida do pequeno Derick, um garoto que ele não conhecia. Junto com a esposa receberá um convite para vir até a cidade de São Paulo, e ao chegar na capital, o casal vai passar por uma série de situações em que ele sempre vai se dar bem, mas sem entender o motivo. Depois de algumas notícias boas, Mateus descobre que está participando do programa e recebe uma linda homenagem da mãe do Derick.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, às 15h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.