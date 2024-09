Calcinha Preta participa de episódio inédito do ‘Sua Festa é Nossa’ no Hora do Faro deste domingo (8) Apresentador promove casamento surpresa para casal de Petrolina (PE); confira! Hora do Faro|Do R7 04/09/2024 - 13h25 (Atualizado em 04/09/2024 - 13h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Grupo Calcinha Preta participa de episódio do 'Sua Festa é Nossa' Divulgação/RECORD

No próximo domingo (8), o Hora do Faro exibe mais um episódio inédito do quadro Sua Festa é Nossa. E se tem motivo para comemorar, Rodrigo Faro entra em cena, novamente, para ajudar um novo casal apaixonado. Juntos há 13 anos, Diego e Denise são cantores de forró, moram em Petrolina (PE) e têm uma filha em comum. Infelizmente os dois não tiveram condições de fazer uma cerimônia de casamento com uma grande festa, como sempre sonharam.

Para o noivo se tornar cúmplice do programa, ele será surpreendido por uma dupla de repentistas que vai revelar que ele está no programa através de uma canção que vai contar a história desse casal.

Após descobrir que está no Hora do Faro, Diego vai convencer a Denise a ir do Nordeste para São Paulo com a desculpa de que ela vai participar de uma seleção para ser backing vocal de um artista famoso, o Thullio Milionário – que se tornou um fenômeno dos hits virais com a música Casca de Bala.

Depois que a noiva souber que tudo não passa de uma brincadeira para surpreendê-la, ela vai se preparar para um dos momentos mais lindos de sua vida. Mas o que eles nem imaginam, é que a festa de casamento será embalada pelo grupo que o casal mais ama, o Calcinha Preta, que faz parte do repertório musical dos noivos. Eles vão subir ao palco e cantar junto com a banda para deixar a festa ainda mais animada.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.