Chrigor, Marcio Art e Netinho de Paula participam do Hora do Faro deste domingo (7) A oitava eliminada da Mansão, Anahí Rodrighero marca presença no quadro 'A Conquista do Poder'

Chrigor, Marcinho Art e Netinho de Paula são as atrações nesta semana

O Hora do Faro apresenta mais um episódio inédito e emocionante do quadro Cadê Minha Casa?, que vai ao ar neste domingo (7). Desta vez, a residência da Ana Alice, uma confeiteira de 45 anos, moradora de Mogi das Cruzes (SP), vai ser transformada. Ela precisa muito melhorar a sua cozinha, já que é o lugar onde prepara os doces que vende. Ana Alice também tem vergonha de receber as pessoas em seu lar pelas condições da sala e banheiro.

Para reformar completamente estes ambientes, a arquiteta Millena Miranda e sua equipe terão apenas 12 horas para fazer a transformação. Para isto acontecer, a doceira precisará sair do apartamento com a desculpa de que ganhou dos filhos (os cúmplices) um curso de confeitaria – que também era um desejo antigo de Ana Alice.

Outra surpresa será a presença dos ídolos dessa confeiteira para dar as boas-vindas à casa nova: os cantores Chrigor, Marcio Art e Netinho de Paula, integrantes do grupo Samba 90 Graus, que comemoram mais de 30 anos de carreira.

Mas, antes disso, durante o percurso até o prédio de Ana Alice, os três cantores vão surpreender dois grupos de fãs, que achavam que iam só gravar um depoimento para um documentário sobre os artistas, dentro de um “ônibus balada”, e vão dar de cara com os cantores. Será uma bagunça com direito a show exclusivo e muita cantoria.

Já na casa de Ana Alice, depois de Faro revelar que ela está no programa, o grupo Samba 90 Graus vai chegar de surpresa e celebrar o novo lar com uma apresentação particular.

E o programa também vai receber Anahí Rodrighero, a oitava eliminada de A Grande Conquista. Ela participa do quadro A Conquista do Poder, e vai para encarar um desafio no palco valendo prêmios e um novo poder que deve interferir no jogo. Em seguida, Faro vai invadir o reality e os Conquisteiros vão enfrentar mais uma atividade inédita. Quem vencer essa dinâmica, fica com o poder que pode mexer na Zona de Risco da próxima semana.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca, exibido pela RECORD.