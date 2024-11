Dupla Fernando & Sorocaba agita o Hora do Faro deste domingo (1º) E ainda, a cantora Pocah e a dupla sertaneja Fiduma & Jeca se juntam à brincadeira Hora do Faro|Do R7 27/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 27/11/2024 - 11h30 ) twitter

Fernando & Sorocaba participam do Hora do Faro neste domingo (1º) Edu Moraes/RECORD

No próximo domingo (1º), o Hora do Faro promete fortes emoções. O apresentador Rodrigo Faro conta a história de Pâmela e Jéssica, duas garis de Salvador (BA), que conquistaram a internet com seus vídeos cheios de dança e alegria. Elas ganharam o coração dos internautas e até chamaram a atenção da cantora Ivete Sangalo. Apesar da fama nas redes sociais, ainda enfrentam dificuldades financeiras para ajudar suas famílias.

No Hora do Faro, as jovens terão a chance de mudar essa realidade. Para isso, enfrentarão desafios no palco para ganhar um prêmio em dinheiro. Contando com a ajuda de Fernando & Sorocaba e Pocah, elas terão que acertar quem são as personalidades que marcaram época no quadro Túnel do Tempo, que estará repleto de momentos musicais e culturais que prometem muita animação.

Outro momento emocionante será o desafio de adivinhar a idade de uma senhora centenária com histórias fascinantes. Para ajudar nessa missão, a dupla Fiduma & Jeca se junta à brincadeira, garantindo boas risadas.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.