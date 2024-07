Hora do Faro |Do R7

‘Família que amamos muito’, internautas elogiam álbum de férias de Rodrigo Faro O apresentador da RECORD foi com sua família para Trancoso (BA) e fãs enalteceram a paisagem, o casal e as filhas; veja!

Rodrigo Faro e sua família indo a direção de Trancoso (BA)

Nem só de trabalho vive o apresentador da Hora do Faro! Com alguns dias entre gravações, Rodrigo Faro e sua família foram aproveitar as paisagens paradisíacas do nordeste brasileiro. Com coleção de postagens, os ‘Faros’ mostraram um pouquinho da sua rotina nessa pausa.

Os fãs adoraram essa proximidade entre o apresentador e os internautas, elogiando bastante a família de Rodrigo. “Família que amamos muito! Lindos”, comentou uma fã. “Merecido! Aproveite as férias com quem você ama”, completou outro.

Além dos elogios e das palavras bonitas para Rodrigo, muitos internautas também enalteceram o destino escolhido. “Além de lindos, estão aqui na minha Bahia! O melhor lugar do mundo”, disse um seguidor. “Lindos! E que lugar maravilhoso”, concluiu um fã.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.