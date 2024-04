Hora do Faro |Do R7

Faro e Sheherazade comandam atividade com os participantes de A Grande Conquista 2 neste domingo (28) O Hora do Faro mostra, também, a emocionante história do bombeiro que salvou a vida de uma recém-nascida em Pernambuco

Ao lado de Sheherazade, o apresentador vai aparecer ao vivo para os participantes do reality (RECORD/Antonio Chahestian)

Tem estreia no Hora do Faro do próximo domingo (28). Direto dos estúdios de A Grande Conquista 2, em Itapecerica da Serra, Rodrigo Faro, ao lado de Rachel Sheherazade, comanda, ao vivo, uma atividade com todos os moradores da Vila. O apresentador vai interagir com os participantes do reality revelando uma prova que terão que cumprir. O resultado da dinâmica, vai impactar o dia a dia dos Vileiros.

O programa também exibirá a história do Major do Corpo de Bombeiros, Eduardo Lopes, que comoveu a internet. Ele salvou a vida de uma bebê recém-nascida enquanto estava de folga, no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

No último domingo (21), Eduardo estava levando o filho para brincar no parquinho do prédio quando foi surpreendido no elevador por uma mãe desesperada. No colo dela estava a recém-nascida Beatriz, com apenas 20 dias de vida, que havia engasgado e não conseguia respirar.

A mãe aguardava para descer e pedir ajuda. Ao notar a situação, Eduardo usou uma manobra para desobstruir a garganta da bebê e conseguiu salvá-la. A ação foi gravada pela câmera de segurança do elevador e viralizou nas redes sociais.

É por este motivo que Rodrigo Faro vai homenagear este herói da vida real. O major de Recife veio para São Paulo com a desculpa da gravação de um documentário para a RECORD. Ao chegar aqui, será surpreendido por várias situações boas e inusitadas pelas ruas de São Paulo até chegar ao local onde o Rodrigo vai se revelar. Em seguida, o Major Eduardo será homenageado pela família que ele socorreu e pela própria família dele, em um momento de muita emoção.

A atração é apresentada por Rodrigo Faro, com direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca, e direção artística de Cesar Barreto.

Fique ligado no Hora do Faro para não perder nada. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD.