Fãs relembram performance de Rodrigo Faro como a loira do É o Tchan: ‘O melhor’ No Dança Gatinho, apresentador mergulhou de cabeça no axé ao lado do humorista Tirulipa; confira! Hora do Faro|Do R7 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h00 ) twitter

Rodrigo Faro se transformou na ‘Loira do Tchan’ Reprodução/RECORD

A nova loira do Tchan é linda e Rodrigo Faro pode provar! Uma publicação do PlayPlus que relembrou a performance do apresentador no quadro Dança Gatinho, do Hora do Faro, levou internautas à loucura. Ao lado do humorista Tirulipa, que se transformou na morena, do É Tchan, e o Papa Capim, que interpretou Jacaré, o apresentador da RECORD mandou bem na coreografia.

O público se divertiu ao rever os momentos que embalaram o programa: “Faro, você é o melhor”, escreveu um fã, sobre a atuação icônica. E ainda teve quem não se conteve o deboche e comparou o apresentador com um personagem famoso de um desenho animado dos anos 1990.

Bateu saudades? Confira a postagem e deixe seu comentário!

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, na RECORD, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.