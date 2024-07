Hora do Faro |Do R7

Grupo Pixote e Sylvia Design surpreendem família no Hora do Faro deste domingo (14) O programa ainda conta com a participação de quatro eliminados do reality A Grande Conquista

‌



A+

A-

Grupo Pixote e Sylvia Design participam do programa Hora do Faro deste domingo (14) Divulgação/RECORD

O Hora do Faro deste domingo (14), exibe um episódio inédito e emocionante do Cadê Minha Casa?, com as participações do Grupo Pixote e da empresária Sylvia Araújo, mais conhecida como Sylvia Design.

Dessa vez, o programa vai transformar o apartamento da Adriana, de 57 anos. Ela é secretária, viúva e, atualmente, mora com a mãe, a Dona Vivi, que tem a doença de Parkinson. Como a mãe tem tonturas, ela já sofreu duas quedas e a filha sonha em adaptar o apartamento, para ficar mais seguro.

Para a reforma ser uma surpresa, a produção vai tirar a Adriana e a sua mãe do apartamento, com a desculpa de que elas ganharam uma diária em um hotel fazenda, com atividades terapêuticas, para melhorar a saúde da Dona Vivi. Enquanto isso, em 12 horas, a arquiteta Millena Miranda vai repaginar o apartamento, com móveis novos e adaptá-lo com barras de segurança.

Ao voltar para o seu lar, Adriana vai dar de cara com a transformação e com uma outra família, dizendo que mora no apartamento.

Publicidade

E para deixar a surpresa ainda mais especial, Faro vai levar as primeiras visitas VIPs da nova casa: o Grupo Pixote, que Adriana adora, e a Sylvia Araújo, de quem a Dona Vivi é fã. Mas, antes de chegar na casa da Adriana, Faro e os artistas vão surpreender os fãs, a bordo de um ônibus-balada, nas ruas de São Paulo. Para finalizar, Adriana vai ganhar um show exclusivo do Pixote, na sala do seu apartamento.

E, no quadro A Conquista do Poder, Rodrigo Faro recebe, ao vivo, os eliminados dessa semana do reality A Grande Conquista. Eles participarão de uma atividade junto com os conquisteiros da mansão.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.