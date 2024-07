Hits nacionais embalam o Hora do Faro deste domingo (28) Gkay, Sidney Sampaio e o dançarino Samuka, que surpreendeu o mundo em um show de talentos dos EUA, ajudam uma supermãe a conquistar prêmios no palco Hora do Faro|Do R7 25/07/2024 - 19h03 (Atualizado em 25/07/2024 - 19h03 ) ‌



Rodrigo Faro ao lado da dupla Placa Luminosa, que animará o programa deste domingo (28) Divulgação/RECORD

O Hora do Faro deste domingo (28) vai contar a história da Luana, mãe solo de cinco filhos, sendo quatro deles portadores do Transtorno do Espectro Autista e um ainda em avaliação. Ela tem apenas 20% da visão, mas isso não a impede de vender bolos caseiros para sustentar seus filhos. No condomínio onde mora, ela foi denunciada e perdeu sua fonte de renda. Com uma campanha virtual, ela conseguiu arrecadar algum dinheiro e abrir sua própria confeitaria, mas ainda precisa de alguns equipamentos.

Outra atração do programa é Samuel Henrique, conhecido como Samuka, um brasileiro que encantou os jurados de um show de talentos americano ao dançar ‘Break’, e segue firme na disputa pelo prêmio de um milhão de dólares. Ele nasceu em Recanto das Emas (DF), mas atualmente mora em Calais, na França. Aos 13 anos de idade, em razão de um câncer, teve uma de suas pernas amputada e nesta mesma época começou a se dedicar à dança.

O desfecho do programa será emocionante! Enquanto Samuka ganhará uma prótese de perna, Luana vai tenta ganhar os prêmios do quadro “Túnel do Tempo” com a ajuda dos artistas Gkay, Sidney Sampaio e do próprio Samuka.

Para finalizar, com chave de ouro, tem os grupos Fat Family, Rastapé e Placa Luminosa agitando a plateia do Hora do Faro.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.