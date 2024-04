Hora do Faro |Do R7

Hora do Faro desembarca em Portugal neste domingo (14)

No quadro Faro pelo Mundo, o apresentador viaja com João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes No quadro Faro pelo Mundo, o apresentador viaja com João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes (Reprodução/RECORD)

O Hora do Faro desta semana (14) está internacional! Rodrigo viaja para Portugal para encontrar os reis do piseiro João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Eles vão conhecer os pontos turísticos do país, saborear as comidas típicas e ensinar os portugueses a dançarem a famosa pisadinha.

Aproveitando o embalo, um casal de brasileiros fãs do João Gomes vai sair de Porto e ter uma grande surpresa ao chegar em Lisboa: conhecer o ídolo pessoalmente e acompanhar o show dos três artistas.

Para terminar a jornada, Rodrigo e Rico Melquiades se divertem pelas ruas de Lisboa. Rico encara a missão de chegar por conta própria até o Palácio onde a cantora Madonna morou, e que hoje virou um ponto turístico da capital portuguesa, enquanto Rodrigo percorre alguns locais da cidade em busca de figuras anônimas.

Outro destaque do programa é o bate-papo de Faro com o cantor Fábio Jr. O apresentador vai acompanhar um show, cantar no palco com ele e realizar o sonho de uma fã totalmente apaixonada pelo cantor.

E tem também uma surpresa para o confeiteiro Thiago Barros, que viralizou na internet com vídeos fazendo bolos no barco e entregando para crianças ribeirinhas. A repórter Lorena Coutinho vai até Belém mostrar o trabalho dele de perto e convidá-lo para fazer um curso de confeitaria em São Paulo, mas, na verdade, ele vai participar do programa.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, às 16h, na tela da RECORD. Com apresentação de Rodrigo Faro, tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.