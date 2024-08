Hora do Faro estreia a nova temporada de ‘Sua Festa é Nossa’ neste domingo (18) Quadro terá participações da apresentadora Ana Hickmann e do grupo Os Travessos; não perca! Hora do Faro|Do R7 15/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 15/08/2024 - 11h11 ) ‌



Na cerimônia, Débora e Vinícius vão trocar os votos e vão se divertir ao som dos sucessos de Os Travessos Antonio Chahestian/RECORD

Neste domingo (18), também tem estreia no Hora do Faro. O programa exibirá a nova temporada de Sua Festa é Nossa. Com muita emoção e várias surpresas, a atração vai cuidar do casamento do casal Vinícius e Débora. Os dois estão juntos há 10 anos, mas nunca tiveram uma festa para celebrar o amor deles.

Com a ajuda da apresentadora Ana Hickmann, Rodrigo Faro vai trazê-los do Rio de Janeiro para ganhar a tão sonhada festa de casamento com direito a uma apresentação surpresa do grupo Os Travessos.

A personagem principal desta história será a Débora, que é uma figura relativamente conhecida nas redes sociais por ter conseguido emagrecer cerca de 50 quilos sozinha, apenas com dieta e exercícios. Por isso, ela costuma dar palestras motivacionais, e inspira seus seguidores na internet.

Com essas informações, a cúmplice Ana Hickmann vai servir de ‘isca’ para convencer a palestrante a vir até São Paulo: Ana vai simular que está gravando um programa para a web com mulheres inspiradoras e quer entrevistá-la.

Já o companheiro da Débora, o Vinícius, vem de acompanhante e, ao desembarcar, vai descobrir que está participando do quadro e também vai se tornar cúmplice. Sem que a esposa saiba, ele terá que realizar missões pelas ruas de São Paulo para conquistar a lua de mel do casal. No final, Débora vai encontrar o Faro e descobrir que tudo foi combinado para realizar o casamento dela!

Na cerimônia, Débora e Vinícius vão trocar os votos e vão se divertir ao som dos sucessos de Os Travessos, um dos maiores grupos de pagode do Brasil.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.